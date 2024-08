In der Reihe „fides cantat“ ist in der Schlosskirche Wittenberg der renommierte Kammerchor St. Jakobi aus Göttingen zu erleben. Es gibt Musik von 1524 bis 2024 – und eine Uraufführung.

Der Kammerchor St. Jacobi aus Göttingen war am Samstag in der Wittenberger Schlosskirche zu erleben.

Wittenberg/MZ. - Im Rahmen der Reihe „fides cantat – Der Glaube singt“, die anlässlich des 500. Gesangbuchjubiläums in den Kirchen Torgaus und Wittenbergs gefeiert wird, fand am Samstag ein Chorkonzert in der Wittenberger Schlosskirche statt. Es sang der renommierte Kammerchor St. Jacobi aus Wittenbergs Partnerstadt Göttingen unter der Leitung von Stefan Kordes. Als Kantor an der St. Jakobikirche leitet er dort die große Kantorei und den Kammerchor seit nunmehr über 20 Jahren. Im Kammerchor wirken circa 35 Sängerinnen und Sänger mit, alles engagierte Laien mit einer großen sängerischen Qualität.