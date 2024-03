Wittenberg/MZ. - Einen Zoo-Besuch der besonderen Art konnten am Dienstag zahlreiche Mädchen und Jungen von Wittenberger Kindertagesstätten erleben. Die Kreismusikschule hatte zum Konzert für Kinder eingeladen.

Gleich zwei Aufführungen fanden statt, der Bedarf, sagt Markus Biedermann, der Chef der Musikschule, ist groß: „Es gibt einen Riesenrun auf diese Veranstaltungen.“ Einmal im Jahr werden die Konzerte angeboten, nicht nur in Wittenberg, seit 2023 auch in Gräfenhainichen. Es geht dabei um mehrere Aspekte: Um das Heranführen an die Musik, etliche Instrumente werden vorgestellt. Um Auftrittsmöglichkeiten für den musikalischen Nachwuchs, rund 25 junge Talente haben an den beiden Konzerten mitgewirkt. Und natürlich auch um ein bisschen Werbung für die Musikschule. Wurde im vergangenen Jahr noch die Geschichte „Der kleine Kerl vom anderen Stern“ einstudiert und vorgetragen, war es diesmal wie erwähnt der „Besuch im Zoo“ von Hans Sandig.

Verschiedene Tiere werden anhand verschiedener Instrumente präsentiert. Flöte und Violine erklingen ebenso wie etwa Trompete oder Akkordeon. Das Klavier nicht zu vergessen. Das Ganze ist ein Abenteuer, sagt Biedermann. Da kann auch mal was schief gehen. Schlimm ist das nicht. Spaß haben alle beteiligten Seiten.