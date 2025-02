Sieben Gästeführer laden an diesem Freitag zu einer kostenlosen Stadtführung in Wittenberg ein. Was der Weltgästeführertag dieses Jahr zu bieten hat.

Wittenberg/MZ. - Wittenberg ist reich an Geschichte – doch selbst Einheimische kennen oft nicht alle. Eine perfekte Gelegenheit, neue Perspektiven zu entdecken, bietet der Weltgästeführertag an diesem Freitag, 21. Februar. An diesem Tag laden die Gästeführer zu einer kostenlosen Stadtführung ein.

Weltgästeführertag 2025: Das ist in Wittenberg geplant

„Manche weichen auf das Wochenende aus, wir machen es genau an diesem Tag“, betont Michael Schicketanz vom Wittenberger Gästeführerverein. Gleichzeitig ist der Tag in diesem Jahr von historischer Bedeutung: Es ist das 500. Jubiläum des jüngeren Philipp Melanchthon.

Insgesamt sieben Gästeführer werden an sieben Orten in der Innenstadt ihr Wissen in eineinhalb Stunden teilen. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Thesentür der Schlosskirche. Zielpunkt ist der Kirchplatz. „Ich freue mich schon darauf, meine Kollegen zu erleben“, sagt der Gästeführer Schicketanz. Denn anders als an regulären Tagen, an denen jeder für sich unterwegs ist, stehen sie diesmal gemeinsam im Mittelpunkt.

Die Veranstaltung dient zugleich der Vorbereitung auf die Saison: „Jetzt haben wir Zeit für solche Aktionen und können Anregungen sammeln“, erklärt Schicketanz. Der Saisonstart hängt vom Wetter ab, in der Regel beginne sie vor Pfingsten.

Kostenlose Stadtführung in Wittenberg: Thea Schleusner und mehr

Ein neues Thema in diesem Jahr ist die Wittenberger Malerin Thea Schleusner, über die Monika Kaiser während der Führung sprechen wird. Schicketanz selbst wird im Bugenhagenhaus auf eine besondere Veranstaltung proben: Am 4. Mai plant er dort eine Führung im Rahmen einer „20-stündigen Stadtführung“-Aktion.

Das übergeordnete Motto des Weltgästeführertags lautet in diesem Jahr „Verborgene Schätze“. „Unser Anspruch ist es, den Teilnehmern Orte oder Geschichten zu zeigen, die sie bisher nicht kannten“, sagt Schicketanz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.