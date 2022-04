Wittenberger will Denkmal retten

Wittenberg/MZ - Ginge es nach dem Eigentümer, gäbe es dieses Haus gar nicht mehr. Der Abrissantrag war gestellt, er wurde am Ende aber abgewiesen. Ist das jetzt gut, ist das schlecht? Auf jeden Fall war es eine Art Notwehr, die Carsten Leopold, so heißt der Eigentümer, zu diesem letzten Mittel hatte greifen lassen. Immer neue Auflagen, zuletzt fürs Dach, warum also nicht besser abreißen das Ganze? So oder ähnlich muss Leopold gedacht haben, damals, drei Jahre ist das jetzt her. Ein marodes Denkmal sein Eigen zu nennen ist kein Spaß und das hat „Leo“, wie ihn seine Freunde nennen, über die Jahre immer wieder erfahren müssen wie zuvor in den 1990ern schon sein Vater.