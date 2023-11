Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reinsdorf/MZ. - Nach mehrjähriger Pause veranstaltet der Rassegeflügelzuchtverein Wittenberg am kommenden Wochenende wieder eine Ausstellung – in der Lindenstraße 1a in Reinsdorf im Vereinsheim der Kaninchenzüchter. Nach den Worten von Patrick Anger, bekannt auch als Hüter der Schwäne in Wittenberg, erwarten die Gäste „viele schöne Hühner, Enten und Tauben-Rassen.“ Besucht werden kann die Ausstellung am 2. Dezember in der Zeit von 9 bis 17 Uhr und am 3. Dezember von 9 bis 16 Uhr. Neben den Tieren wird es laut Veranstalter eine Tombola geben mit zahlreichen Preisen. Und außerdem ein Gewinnspiel. Es gilt, das Gewicht von Ganter Gordon zu schätzen, der bekanntlich lange mit den Schwänen Costa und Diva auf dem Wittenberger Schwanenteich seine Runden zog.