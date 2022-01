Wittenberger Tierpark darf sich über 800 Euro und neue Erdmännchen freuen

Tierpark und Tierheim in Wittenberg erhalten jeweils 800 Euro von Oliver Bunde von der Böttger- Apotheke. Wann der Park wieder für Besucher öffnet und was es Neues zu bestaunen gibt.

Apotheker Oliver Bunde (zweiter von rechts) überreicht Schecks in Höhe von jeweils 800 Euro an Peter Nopper vom Tierpark (l.) und Juliane Zahradka (r.) vom Tierheim.

Wittenberg/MZ - Zu ungemütlich ist das nasskalte Wetter für die drei Erdmännchen, die im Wittenberger Tierpark ein neues Zuhause gefunden haben. Sie halten sich lieber in ihrem beheizten Eigenheim auf - und beobachten von dort aus, auf ihren Hinterbeinen stehend, was sich Spannendes tut. Am Mittwoch haben sich unter anderem Peter Nopper vom Förderverein der kleinen Zooanlage und die Vorsitzende des Vereins Tierheim Wittenberg, Juliane Zahradka, im Tierpark versammelt, um Spendenschecks entgegenzunehmen. Sie wurden von dem Apotheker Oliver Bunde, der in der Lutherstadt die Böttger-Apotheke leitet, überreicht. „Im Jahr 2018 hatte ich die Apotheke übernommen, und damals habe ich mir gesagt, ich möchte mich sozial einbringen.“ Daraus entstand die Idee, Kalender zum Verkauf anzubieten - ein Euro pro Stück.

Weil Bunde und seine Mitarbeiter allesamt tierliebend sind, war schnell klar, wer mit dem Erlös des Kalenderverkaufs bedacht werden soll. Und so durften sich der Tierpark und das Tierheim über jeweils 800 Euro freuen. „Wir haben auch noch einen Teil selbst beigesteuert“, fügt der Apotheker hinzu.

Peter Nopper ist glücklich. Jeder Cent werde dringend gebraucht, etwa für Instandhaltungsarbeiten, Futter für die Tiere und kleinere Neuanschaffungen. Wie Zahradka vom Wittenberger Tierheim, die als Tierärztin beim Landkreis tätig ist, berichtet, soll die Spende von 800 Euro für die Erneuerung und Vergrößerung der Krankenstation der Katzen genutzt werden.

Kompromiss gefunden

In den vergangenen Wochen habe Nopper immer wieder Anfragen bekommen, warum der Park derzeit nicht für Besucher geöffnet sei. Wie er erklärt, könne er Coronaregeln wie Nachweiskontrolle und Anwesenheitserfassung, die in Tierparks gelten, nicht kontrollieren. „Wir haben ja keinen Eingang mit Kassenhäuschen. Und einen Mitarbeiter des Tierparks den ganzen Tag an das Eingangstor zu stellen, geht einfach nicht.“

Dennoch ist dem Vorsitzenden des Fördervereins klar, dass er den Tierpark nicht ewig geschlossen lassen kann. Nun wurde eine Lösung gefunden: Der Tierpark öffnet wieder am Freitag; allerdings kann nur die Außenanlage besucht werden, das Aquarium und andere Häuser bleiben wie bisher geschlossen. „Das ist ein Kompromiss. So müssen wir keine Anwesenheitslisten führen und die Besucher werden schon am Eingang darauf hingewiesen, eine Maske zu tragen und die aktuell geltenden Corona-Sicherheitsvorschriften einzuhalten“, so Peter Nopper. Geöffnet ist der Tierpark für Besucher ab dem 28. Januar dann wieder täglich von 9.30 Uhr bis 16 Uhr.

An Erlebnispark abgegeben

Dann können Besucher endlich die drei kleinen Erdmännchen von nahem betrachten. Sie nehmen den Platz der alten siebenköpfigen Erdmännchengruppe ein, die vor kurzem an einen Erlebnispark an der Müritz abgegeben wurde. Der Grund für den Umzug: Seit mehreren Jahren gab es keinen Nachwuchs. Hätte man neue Jungtiere zu der Gruppe hinzugefügt, dann „wären die richtig gemobbt oder sogar getötet worden“, berichtet Nopper. Über einen guten Zoohändler wurden zwei Männchen und ein Weibchen bestellt. Das Weibchen ist die „Chefin“ und kann sich nun aussuchen, welches Männchen sie möchte. Der Umzug wurde genutzt, um das Außengehege der Tiere auf Vordermann zu bringen. Im Frühjahr haben die Drei viel zu tun: Die unterirdischen Gänge müssen wieder freigebuddelt werden.