Wittenbergs Stadtrat hat bei seiner Sitzung am Mittwochabend mit einer Schweigeminute zweier Menschen gedacht, die unlängst gestorben sind. Zum einen Friedrich Schorlemmer, Ehrenbürger von Wittenberg, wortmächtiger Autor und Theologe. Zum anderen Norbert Biermann, langjähriger Polizeichef in Wittenberg, Stadtrat und Ortsbürgermeister von Griebo. Er ist 72 Jahre alt geworden. „Es trifft uns. Welt und Stadt sind ohne die beiden deutlich ärmer“, sagte Oberbürgermeister Torsten Zugehör und würdigte unter anderem, dass es Norbert Biermann eine Herzensangelegenheit gewesen sei, die Dorfgemeinschaft zusammenzuhalten. Für Friedrich Schorlemmer soll am 19. Oktober eine Gedenkfeier im Alten Rathaus veranstaltet werden, an der neben anderen die Familie teilnimmt. FOTO: Marcel Duclaud

