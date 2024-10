Claudia Wenzel liest aus ihrer Autobiografie „Mein Herz ließ sich nicht teilen“ und teilt bewegende Anekdoten über die DDR und ihre persönliche Wendegeschichte. Was neben der Lesung noch zum Programm des Abends gehört.

Wittenberg/MZ - „Es berührt mich zutiefst, dass Sie so zahlreich erschienen sind“, gesteht die bekannte Schauspielerin Claudia Wenzel nach ihrer Lesung. Das ist nach einer kurzweiligen guten Stunde, in der die gebürtige Wittenbergerin im ausverkauften großen Saal des Stadthauses am Donnerstagabend aus ihrem ersten, sozusagen druckfrischen Buch gelesen, Anekdoten zu seinem Entstehen verkündet und das Publikum obendrein musikalisch unterhalten hat. Pünktlich zum 35. Jahrestag des Mauerfalls hat die Künstlerin geliefert, nach nur einem Jahr Schreibarbeit.