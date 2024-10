Die Schauspielerin Claudia Wenzel aus Wittenberg veröffentlicht eine Autobiografie mit persönlichen Erlebnisse aus der DDR und ihre Gedanken zur Wiedervereinigung. Warum sie über dieses Thema schreiben wollte und was sie besonders bewegt.

Claudia Wenzel präsentiert ihre Autobiografie: In ihrem Buch teilt die Schauspielerin persönliche Erlebnisse aus der DDR und ihre Gedanken zur Wiedervereinigung.

Wittenberg/MZ - Eine besonders persönliche Autobiografie veröffentlicht die Wittenberger Schauspielerin Claudia Wenzel zum 35. Jahrestag des Mauerfalls. „Mein Herz ließ sich nicht teilen: Eine Wendegeschichte“, lautet der Titel. Am Donnerstag stellt die 65-Jährige ihr Buch im Stadthaus vor. Wie die Idee entstanden ist und warum sie so tiefe Einblicke in ihr Leben im geteilten Deutschland gibt.