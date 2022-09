Wittenberger ohne Handy auf Goldkurs?

Olaf Rodewald startet bei den Weltmeisterschaften in Polen und ist nicht chancenlos. Am 17. September steigt das Andreas-Boenisch-Gedenkturnier.

Piesteritz/MZ - -Olaf Rodewald ist in diesen Tagen im Dauerstress. Am Samstag ist er verantwortlich für das Judoteam vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, das bei einem Turnier in Schmalkalden antritt. Und natürlich müssen er und seine Helfer jetzt die 21. Auflage des eigenen Andreas-Boenisch-Gedenkturnier am 17. September vorbereiten. Und als Präsident des größten Sportvereins im Landkreis fällt auch täglich ein bisschen Arbeit an.