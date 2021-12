Wittenberger Hallenbad schließt jetzt früher

Wittenberg/MZ - Die Bäder und Freizeit GmbH wird vom morgigen Sonnabend an die Öffnungszeiten in der Schwimmhalle und in der Saunalandschaft reduzieren und auch das Gastronomieangebot verringern. Das kündigte „Bäder und Freizeit“ am Donnerstag in einer Pressemitteilung an. Als Grund gibt das Unternehmen krankheitsbedingte personelle Engpässe an.

Konkret sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Ab dem 4. Dezember schließen die Schwimmhalle und die Saunalandschaft jeweils samstags und sonntags bereits 16 Uhr. Darüber hinaus ist dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils nur ein Ausschank von Getränken möglich. Die Bäder und Freizeit GmbH bittet ihre Gäste um Verständnis. Ihr Ziel sei es, „auch in diesen schwierigen Zeiten, die Schwimmhalle und die Saunalandschaft weiterhin für Besucher offen zu halten und ein optimales Freizeiterlebnis zu bieten“.

Zudem wird in der Pressemitteilung auf die coronabedingten Maßnahmen hingewiesen. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen gilt für die Nutzung der Schwimmhalle weiterhin die Einhaltung der 3G-Regelung (geimpft, genesen, aktuell negativ getestet) und für die Saunalandschaft die 2G-Regelung (geimpft, genesen). Weiterhin ist auch die Registrierung der Besucher mittels Anwesenheitsnachweis erforderlich.

Hierfür steht auch die unkomplizierte Nutzung der Luca-App zur Verfügung. Im Eingangsbereich und in den Umkleiden besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. (mz)