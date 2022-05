Wittenberger Grundschulbezirke werden neu geordnet - Verzicht auf Straßenbauprojekt

Wittenberg/MZ - Gleich zwei Dauerbrenner hat der Wittenberger Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend abgeräumt. Es geht um die Neuordnung der Grundschulbezirke und um eine neue Anbindung der Strandbadstraße an die L 124 - in beiden Fällen folgte das Gremium jetzt doch dem Vorschlag der Verwaltung. Einzelne Stadträte hatten bis zuletzt versucht, die Entscheidungen erneut zu verzögern.

Unterricht in Nudersdorf

Um die sonst zahlenmäßig bald gefährdete Grundschule Nudersdorf zu stärken, müssen Braunsdorfer Kinder künftig zum Unterricht in den Nachbarort fahren; dies gilt für die Erstklässler ab dem Schuljahr 2022/2023 und ebenso für jene aus Mochau und Thießen. Bis zuletzt hatte sich Reinsdorfs Ortsbürgermeister Reinhard Rauschning (SPD) gegen die Umverteilung des Braunsdorfer Nachwuchses von der Heinrich-Heine-Schule auf die Nudersdorfer Grundschule gewehrt und einen entsprechenden Gegenantrag aufrechterhalten, der aber keine Mehrheit fand.

Die Linke hatte ihren Antrag - Wahlrecht der Braunsdorfer zwischen Reinsdorf und Nudersdorf - schon zuvor im Verlauf der knapp einstündigen Debatte zurückgezogen. „Die Sicherung der Grundschulstandorte Nudersdorf und Abtsdorf ist auch für uns das Wichtigste“, erklärte deren Fraktionschef Horst Dübner, und dies leiste die Vorlage der Verwaltung.

Anders die Freien Wähler, die bis zuletzt auf ein Wahlrecht der Familien im Wittenberger Osten zwischen der Stadt-Grundschule „Geschwister Scholl“ und der Abtsdorfer „Ferdinand Freiligrath“ beharrten. Sie zogen ihren Antrag erst nach einer gut zehnminütigen Auszeit zurück und machten damit den Weg frei für Änderungen auch in diesem Bereich. Demnach entfällt die bisherige Wahlfreiheit auch für die Familien östlich der Triftstraße, die Kinder müssen nach Abtsdorf, wo die Grundschule sonst von den Schülerzahlen her schon bald ebenfalls gefährdet wäre.

Ein weitergehendes Ergebnis der von Stefan Kretschmar durchgesetzten Auszeit ist, dass die Verwaltung den Fachausschuss des Stadtrats künftig halbjährlich über die Entwicklung der Schülerzahlen in den potenziell bedrohten Grundschulen zu unterrichten hat, um gegebenenfalls rasch gegensteuern zu können.

Neben Nudersdorf und Abtsdorf ist auch die Pratauer Grundschule „Katharina von Bora“ diesbezüglich nicht stabil; wegen ihrer Lage „über Elbe“ und einer bestehenden Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Kemberg war sie aber nicht Gegenstand des aktuellen Neuzuschnitts. Eine solche Vereinbarung strebt die Stadt Wittenberg unverändert auch mit Coswig über ein Wahlrecht für die Erstklässer ihrer westlichsten Ortschaft Griebo an.

Dass die übergeordneten Behörden der Kommune im Verlauf der monatelangen Diskussionen rasch deutlich gemacht hatten, über Griebo hinaus einer Ausweitung von Wahlrechten negativ gegenüberzustehen, sorgte noch einmal für reichlich Aufregung. Von Bevormundung sprachen Linke und Freie Wähler. „Mit Wahlrecht wird die Satzung nicht genehmigungsfähig sein“, erinnerten Bürgermeister Jochen Kirchner und ähnlich auch Oberbürgermeister Torsten Zugehör (pl.) an Vorabstimmungen mit Kreis und Schulbehörde. Zugehör war gegen einen früheren Ratsbeschluss mit Wahlrechten wie berichtet in Widerspruch gegangen.

Verlängert wird nicht

Viel länger - 15 Jahre - als die Debatte um die Grundschulbezirke dauerte das nun ebenfalls beendete Tauziehen um die neue Strandbadstraße. Die Verlängerung wird nicht gebaut. Weil die Kosten explodiert sind und sie auch niemand braucht, wie die Verwaltung immer wieder argumentiert hatte und damit, nach einem gescheiterten Anlauf 2018, jetzt eine Ratsmehrheit auf ihre Seite zog.

Es war die zweite Klatsche des Abends für Wittenbergs größte Ortschaft Reinsdorf und deren Bürgermeister. Die Gegner des Bauverzichts hatten immer wieder mit der Schulwegsicherheit argumentiert, die 2006 auch Ausgangspunkt gewesen war. Diese Bemühungen, die die Verwaltung zum Großteil bereits mit der Neugestaltung des Heinrich-Heine-Wegs 2016 verwirklicht sieht, sollen sich nun wieder auf den Knotenpunkt an der „Stadt Brandenburg“ konzentrieren. Zwecks Verbreiterung des Gehwegs dort ist auch ein Grundstückserwerb - eine alte Idee - keineswegs vom Tisch, wie Uwe Branschke vom Fachbereich Öffentliches Bauen und auch Kirchner erklärten.

Angaben zu den möglichen Kosten eines solchen Ankaufs, was Angela Menzel (CDU) wissen wollte, wurden im öffentlichen Teil nicht gemacht. „Wenn wir schon die neue Strandbadstraße beerdigen“, hatte Menzel gesagt, wolle sie wenigstens mehr über die Alternativen erfahren. Wann der Straßenbau beginnt etwa. Denn gebaut werden soll an der Strandbadstraße: Vorgesehen ist nun anstelle des Neubaus zur L 124 der Ausbau der bestehenden Strandbadstraße bis zum bisherigen Knotenpunkt. Die Mittel würden entsprechend umgeschichtet, wobei Branschke die Kosten auf etwa eine Million Euro bezifferte, also deutlich weniger als der Neubau der Verbindung mit zuletzt knapp 2,4 Millionen.

„Mit Speck fängt man Mäuse“, kommentierte Ortsbürgermeister Rauschning bitter und wiederholte, dass dies „die Sache nicht entschärft“. Ähnlich äußerte sich Michael Strache (CDU), der seinen Vortrag mit beängstigenden Bildern von Lkw an der Engstelle „Stadt Brandenburg“ illustrierte und Biotop- und Artenschutz hintanstellen wollte, die wie berichtet zur Kostensteigerung des nun endgültig gescheiterten Verbindungsbaus beigetragen haben.

Wichtig sei, dass die bestehende Strandbadstraße „in Gänze ausgebaut wird“, befand dagegen Kretschmar. Eine offensivere und konkretere Darstellung dieser Alternative verlangte Linke-Fraktionschef Dübner von der Verwaltung. Parteifreund Uwe Loos ging noch weiter: Er stellte den Antrag, die Vorlage zurück in den Ausschuss zu geben. Das aber wollte jetzt niemand mehr.