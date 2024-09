Wittenberg/MZ. - Der Wittenberger Batteriespezialist Tesvolt hat am Dienstag in einer Pressemitteilung die Ausgründung von „Tesvolt Ocean“ bekannt gegeben. Die Unternehmenssparte „Tesvolt Maritime Solutions“ habe sich vorige Woche mit dem norwegischen Unternehmen „Ocean Batteries“ zusammengeschlossen, um gemeinsam innovative Batteriesysteme für die maritime Industrie zu entwickeln, heißt es vom Unternehmen schriftlich.

Das neue „Joint Venture“ präsentierte auf der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft in Hamburg ein bahnbrechendes Batteriesystem namens „Kaptein Series“, das es ermöglicht, Schiffe der See- und Binnenschifffahrt mit umweltfreundlichen E-Antrieben auszustatten.

Platzsparendes System

Das „Kaptein-System“ zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus: Die Batteriemodule können einzeln und dezentral im Schiff installiert werden, was besonders platzsparend ist. Dank dieser modularen Bauweise können auch Schiffe, bei denen der Platz für marktübliche Batteriesysteme bislang nicht ausreichte, nun elektrifiziert werden.

Ein weiterer Vorteil ist die im Marktvergleich höchste Energiedichte von 246 Wh pro Liter, was eine größere Reichweite der Schiffe ermöglicht. „Wir haben drei Jahre lang in sechs Fokusgruppen intensiv mit Kunden darüber gesprochen, was sie brauchen. Deshalb passt Kaptein so gut zum Bedarf, es löst echte Probleme beim E-Antrieb von Schiffen“, sagt Kilian Hoffmann, Vorstand bei „Tesvolt Ocean“.

„Tesvolt Ocean“ adressiert damit zwei der größten Herausforderungen für Schiffseigner: begrenzte Reichweite und lange Ladezeiten. Zudem ist das Batteriesystem mit einem Gewicht von nur 4,83 kg pro kWh Speicherkapazität das leichteste am Markt, was zusätzliche Vorteile für die Schifffahrt bietet, heißt es weiter. Für Sicherheit sorgt ein neuartiges Brandunterdrückungssystem, das den höchsten Schutzstandards entspricht.

Seit 2018 in der Branche

„Tesvolt Maritime Solutions“ ist bereits seit 2018 in der Branche aktiv und hat unter anderem das preisgekrönte Arbeitsschiff „E-Spatz“ mit einem umweltfreundlichen Batterieantrieb ausgestattet. „Ocean Batteries“ bringt seine Expertise in modularen und leistungsstarken Batteriesystemen seit 2019 in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Mit „Tesvolt Ocean“, an dem der Batteriespezialist aus der Lutherstadt 51 Prozent der Anteile hält, wollen die beiden Partner nun gemeinsam den Ausbau sauberer E-Antriebe in der Schifffahrt vorantreiben.