Wittenberg wird vorübergehend vom Fernverkehr abgeklemmt

Ende des Monats müssen sich Reisende im Kreis Wittenberg warm anziehen – es kommt über knapp eine Woche zu erheblichen Einschränkungen. Was der Fahrplanwechsel bringt.

Ein schöner Zug! Leider kommt er manchmal spät – wie hier am Donnerstag – und manchmal nie, nämlich vom 29. November bis 4. Dezember.

Wittenberg/MZ - Häufige Verspätungen verlangen Bahnreisenden seit vielen Monaten so einiges ab. Im Oktober lag die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr der Deutschen Bahn AG deren eigenen Angaben zufolge bei lediglich 63,2 Prozent, das war nur wenig besser als im Vormonat (62,8). ICE-Pendler von und nach Wittenberg wissen aus Erfahrung, dass diese Gesamtwerte, was ihre jeweilige Stammstrecke angeht, womöglich noch untertrieben sein dürften. Jetzt aber wird es für die Zugreisenden im Raum Wittenberg so richtig eng: Die Bahn baut mal wieder auf der Nord-Süd-Achse.