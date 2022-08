Wittenberg will Zweitwohnungssteuer einführen

In der Lutherstadt sollen Menschen, die hier nicht ihren Hauptsitz haben, künftig zahlen. Was genau geplant ist und welche Ausnahmen es gibt.

Die Wittenberger Altstadt, Blick in die Schloss-Straße

Wittenberg/MZ - Nur wenige Tage nach der Ankündigung eines Gästebeitrags per 1. April 2023 wurde jetzt bekannt, dass die Stadt Wittenberg neben Touristen auch jene zur Kasse bitten möchte, die in der Lutherstadt einen Zweitwohnsitz haben. Beide Vorhaben sind nicht neu, sondern bereits seit geraumer Zeit Bestandteil des so genannten Haushaltskonsolidierungskonzepts, das Wittenberg als klamme Kommune seit vielen Jahren erstellen und umsetzen muss.