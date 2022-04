Wittenberg will Mitfahrbänke einführen

Wittenberg/MZ - Die Lutherstadt will ländlicher werden. „Wie in Trebitz oder an der Ostsee“, erklärte Angela Menzel (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung, soll es künftig auch in den Wittenberger Ortschaften, jedenfalls in den „entlegenen“ unter ihnen, so genannte Mitfahrbänke geben. Dies sieht ein Vorschlag der CDU-Ratsfraktion vor, an dem Menzel, auch Ortsbürgermeisterin von Apollensdorf, offenbar federführend mitwirkte. Zum Beispiel „unter der Dorflinde“ könnten Einheimische sich hinsetzen und darauf warten, dass sie ein freundlicher anderer Einheimischer mit in die Stadt nimmt oder wohin auch immer die Fahrt gehen soll.