Ein kurzweiliger Abend in der Reihe „Wittenberg Talk“ bietet spannende Anekdoten aus dem Leben Wittenberger Bürger und Gäste. Wie eine Bank nach der Wende zur ersten Million kommt.

„Wittenberg Talk“ im Clack-Theater: Darüber sprechen die Bürger und Gäste an diesem Abend

Wittenberg/MZ. - In Erinnerungen – so das Thema des jüngsten Wittenberg-Talks im Clack-Theater am Sonntag – schwelgten Gäste und Moderatoren. Kurz vor dem 35. Jahrestag des Mauerfalls nahm das Moderatorenpaar Claudia Wenzel und Rüdiger Joswig gemeinsam mit den Talk-Gästen das Publikum mit auf die Reise zurück ins Jahr 1989.