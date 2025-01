Ein Unbekannter schlägt in Wittenberg die Scheibe eines Autos ein und wird von einem Zeigen gesehen. Dieser beobachtet die Flucht.

Wittenberg: Scheibe eingeschlagen - Dieb flüchtet in Auto mit polnischem Kennzeichen

In Wittenberg wurde in ein Auto eingebrochen.

Wittenberg/MZ - Am 23. Januar schlug ein unbekannter Täter um 15.38 Uhr in der Kirchhofstraße in Wittenberg eine Scheibe eines parkenden BMW ein.

Ein Zeuge bemerkte einen lauten Knall und konnte den Täter sehen. Dieser soll eine Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet haben und sich anschließend mit einem blauen Dacia mit polnischem Kennzeichen entfernt haben. Trotz sofortiger Nahbereichsfahndung konnte der Pkw nicht festgestellt werden. Nach Angaben der Geschädigten soll sich in der Tasche nichts befunden haben.

Die Polizei weist daraufhin, keine Taschen, Rucksäcke oder Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, weder offen noch versteckt oder im Kofferraum. Gerade sichtbare Gegenstände lockt Diebe an. Auch Fahrzeugpapiere sollten nie im Fahrzeug aufbewahrt werden. Ein Einbruch in ein Fahrzeug zieht viele Wege und Kosten nach sich. Deshalb: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun!