Am Netto-Markt An der Christuskirche in Wittenberg zückte ein Mann ein Messer.

Wittenberg/MZ - Am 17. September wurde der Polizei um 18.37 Uhr angezeigt, dass sich zwei offensichtlich betrunkene Männer und eine Frau am Netto-Markt An der Christuskirche in Wittenberg aufhalten. Als der Anzeigenerstatter und Geschädigte an ihnen vorbeigelaufen ist, soll der eine Mann ein Messer gezückt und der andere ihn daraufhin zurückgehalten haben.

Der 56-jährige Geschädigte fühlte sich dadurch bedroht und rief die Polizei. Als diese vor Ort eintrafen, trat der 43-jährige Beschuldigte provokant-aggressiv auf und beleidigte die Beamten in der weiteren Folge. Zudem führte er vor den Beamten exhibitionistische Handlungen durch. Das Messer, welches er nach Aufforderung den Beamten zuschob, wurde sichergestellt. Ebenso eine aus seiner Hosentasche herausgefallene Tüte mit einer Tablette.

Augenscheinlich stand der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt sowie anschließend zwangsweise in eine Klinik eingewiesen. Des Weiteren wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.