Mitgebrachte oder bestellte Speisen und Getränke, dazu Live-Musik und ein klarer Dresscode. All dies lässt sich am kommenden Samstag im Eunikepark erleben.

Wittenberg/MZ. - Am 20. Juni ab 19 Uhr verwandelt sich der Eunike Park wieder in eine sommerliche Freiluftkulisse für das dritte Wittenberger „White Picknick“. Ein Ereignis, das den Zauber von Sommer, Sonne und dem friedlich hereinbrechenden Abendrot einfängt, wie es in der Pressemitteilung der Wittenberger Marketinggesellschaft heißt. Die grüne Wiese in den Wittenberger Wallanlagen, unterhalb des Tierparks, verwandelt sich dann wieder in eine gigantische Picknickfläche.

Musikalische Reise

Musik gibt es ebenfalls zum Freiluft-Abend auf der Fläche unterhalb der Jahnturnhalle: Das Swing Trio „The Airlettes“ sorgt für eine musikalische Flugreise, während die Gäste – ganz in Weiß gekleidet – sich auf ihren Picknickdecken niederlassen und die bestellten oder mitgebrachten Speisen aus ihren Picknickkörben genießen. „Vergessen Sie den Alltag für ein paar Minuten. Schnallen Sie sich an und halten Sie Ihre Koffer bereit – „The Airlettes“ nehmen Sie mit auf eine Reise, bei der Sie nicht nur „über den Wolken“ musikalische Höhenflüge erleben“, heißt es in der Ankündigung. Mit einem Koffer voll Close Harmony, Swing, Jazz und Rockabilly wird zur gemeinsamen Urlaubsreise eingeladen.

Der Eunike Park erstrahlt am kommenden Samstag in einem besonderen Licht, umrahmt von Lichterketten. So soll die Nacht in ein sanftes Glühen getaucht werden und eine magische Atmosphäre geschaffen werden.

Der Eintritt ist frei, was das White Picknick zu einem offenen Treffpunkt für alle mache, die einen entspannten Abend in der Gemeinschaft suchen. Neben dem Genuss von Essen lädt die Veranstaltung auch zum Tanzen ein.

Zu Tisch oder auf dem Boden

Auch im Dessauer Stadtpark gab es bereits ein „White Picknick“. Foto: Ruttke

„Genießen Sie den Abend entweder auf Ihrer mitgebrachten Picknickdecke oder an weiß eingedeckten Tischen“, lädt der Veranstalter ein. Ein Platz am Achtertisch kostet fünf Euro. Liebevoll zusammengestellte, prall gefüllte Picknickkörbchen à 35 Euro für zwei Personen können vorbestellt und vor Ort erworben werden. Wer lieber seinen eigenen Korb bestücken und mitbringen will, kann aber auch dies tun.

„Das White Picknick im Eunike Park ist eine Ode an die Schönheit der einfachen Dinge – Sommer, Freundschaft, Musik! Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen die Magie des Augenblicks zu genießen!“ Der Dresscode lautet: weiß!Informationen und Reservierung sowie Bestellung der Picknickkörbe bei der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH via Telefon 03491 419260 oder per E-Mail an [email protected]