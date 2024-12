Wittenberg/MZ. - In etwa einem Jahr wird – wenn alles gut geht – der lang ersehnte Erweiterungsbau der Sporthalle am Schulzentrum in Reinsdorf fertiggestellt sein. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, hieß es bei einem Vor-Ort-Termin am Dienstag, auch der Kostenrahmen wird eingehalten. „Der erweiterte Rohbau ist inzwischen fertig gestellt“, erläutert Ramona Gonszczyk von der mit der Bauleitung beauftragten bc Architekten und Ingenieure GmbH.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.