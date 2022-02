Wittenberg greift nach dem Zukunftszentrum

Wittenberg/MZ - Mit einem positiven Ratsbeschluss in der Tasche will Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) nun in der nächsten Woche in der Universitätsstadt Halle für eine wie auch immer geartete gemeinsame Bewerbung um das geplante „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ werben, das die Bundesrepublik in Ostdeutschland einrichten will. Geplant seien Gespräche mit Uni-Rektor Christian Tietje und Bürgermeister Egbert Geier, so Zugehör.

