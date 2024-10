Der Wittenberger IT-Dienstleister und Hardware-Verkäufer Wittcom zieht in das Gebäude der ehemaligen Elbe-Druckerei um. Was dort entstehen soll.

Wittcom zieht um: Neuer Standort in der Elbe-Druckerei in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Das Wittenberger Unternehmen Wittcom zieht momentan von der Neustraße 14 in die Breitscheidstraße 17a um. Bis Ende Mai dieses Jahres war in der Breitscheidstraße noch die Elbe-Druckerei Wittenberg ansässig. Weil kein Nachfolger gefunden wurde, der die Druckerei übernehmen wollte, musste sie schließen. Das Objekt wurde nun von Wittcom übernommen. Die MZ hat sich erkundigt, was mit dem Gebäude der ehemaligen Elbe-Druckerei passieren soll.