Wieso es in Wittenberg so viele Barbiere gibt

Wenn Männer Haare und Bart trimmen wollen, gehen sie zum Barbier. Davon gibt es inzwischen immer mehr in Wittenberg. Warum die Läden im Trend sind.

Barbier am Markt: Osama Alchalde (Mitte) mit seinen Mitarbeitern Mohammad (li.), und Hannan.

Wittenberg/MZ - Der Rasierapparat surrt. Osama Alchalde muss eine ruhige Hand haben, es geht um Millimeterarbeit. Stylen, rasieren und zupfen - das steht bei seinem Kunden auf dem Plan. Der 25-Jährige ist Barbier. Seit knapp einem Jahr leitet der junge Mann einen Barbier-Shop am Markt 6 in Wittenberg. Mit diesem kleinen Laden hat sich Alchalde, der aus Syrien stammt und wie er sagt vor sechs Jahren wegen des Krieges in seinem Land hierher geflohen ist, selbstständig gemacht.