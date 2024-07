Gräfenhainichen/MZ. - Zum Vanlife-Festival in Ferropolis am vergangenen Wochenende waren in der Arena Wohnmobile und Trucks für Abenteuerreisen zu sehen. Doch ein Truck stach besonders aus der Menge hervor: Er war orange-weiß lackiert und hatte es im wahrsten Sinne des Wortes in sich.

