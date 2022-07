Wieder mehr Demonstranten bei Montagsdemo in Wittenberg

Mehr als 400 Demonstranten sind laut Polizei am Montag in Wittenberg auf die Straße gegangen. Die Veranstalter begrüßten zu Beginn Delegationen aus Sachsen und Brandenburg. Auf einschlägigen Internetseiten waren mehr als Tausend Teilnehmer angekündigt worden. Der Protest richtete sich gegen die Regierung und ihre Haltung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zu sehen waren auch so genannte „Wirmer-Flaggen“ (gold-schwarzes Kreuz auf rotem Grund). Das einst von Widerstandskämpfern im Dritten Reich entworfene Symbol wird heute oft von Reichsbürgern und Teilnehmern der Dresdner Pegida-Proteste genutzt.