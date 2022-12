Wie Wittenberg und andere Kommunen mit Silvesterfeuerwerk umgehen

Wieder wird gestritten über Sinn oder Unsinn von privatem Feuerwerk, verschärft durch zwei Jahre Corona-Abstinenz. Was Städte planen.

Wittenberg/MZ - Sollte man’s lieber lassen? Es gibt kaum eine Frage, die die Menschen vor dem Jahreswechsel so verlässlich spaltet wie die nach dem Feuerwerk. Lärm, Dreck, Verletzungsgefahr, Kosten – die Gründe, die gegen das Böllern sprechen, sind rasch benannt, wobei mit dem Ukraine-Krieg für manche noch ein weiterer hinzugekommen ist. Die Befürworter des privaten Feuerwerks wiederum argumentieren mit liebgewonnener Tradition und Spaß an der Freud’ – was bitte soll falsch daran sein, die Dämonen des alten Jahres auf diese Weise lautstark auszutreiben?