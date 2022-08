Debatte um Wittenberger „Judensau“ Wie viele für Erhalt des Reliefs an Wittenbergs Kirche plädieren

Noch immer ist keine Entscheidung gefallen, ob die Schmähplastik an der Stadtkirche in Wittenberg bleiben oder verschwinden soll. Welche Meinungen dazu nun in einer Diskussionsrunde in der Evangelischen Akademie zu hören gewesen sind.