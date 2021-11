Wie mit wiederaufgebauter Vierbahnanlage ein sozialer Knotenpunkt nach Kropstädt zurückkehrt

SV02-Vorsitzender Eckhard Winkler und der brandverletzte Luther in der neu eingeweihten Vierbahnanlage in Kropstädt

Kropstädt/MZ - Nicht vieles hat den verheerenden Brand in der Kropstädter Kegelbahn am 7. September 2019 überstanden. Was das Inventar anbetrifft, ist eine rote Lutherfigur das einzige Überbleibsel aus dem 60er-Jahre-Bau. Ihr angesengtes Haupt zeugt in den nunmehr eingeweihten neuen Räumlichkeiten von der Katastrophe. Was die Tragödie außerdem überlebt hat: Ein reges Vereinsleben samt 120 tatkräftiger Mitglieder, die den Wiederaufbau maßgeblich zu verantworten haben.

Kegelbrüder an den Schubkarren

Eckhard Winkler, der in seiner Rahnsdorfer Kindheit das Kegeln entdeckt und der Liebe wegen bald in Kropstädt weiterverfolgt hatte, ist seit mittlerweile sieben Jahren Vorsitzender des Kropstädter SV02. „Die Baumaßnahmen hat er täglich begleitet. Er hat sein Herzblut dafür gegeben, die Bahn an Ort und Stelle wiederzueröffnen“, sagt Schatzmeister Siegfried Röder. „Wenn ich für dieses Amt gewählt bin, dann stehe ich dafür. Das Kegeln liegt mir am Herzen ohne Ende“, meint Winkler dazu.

Beim Wiederaufbau habe er aber keine Sonderrolle eingenommen, betont er: „Jeder aus der Sportlergemeinschaft ist auf dieses Haus stolz. Und wenn es hier was zu tun gibt, sind die Jungs da. Hier lastet nichts auf nur einer Schulter.“ Eine Infotafel vor der am vergangenen Samstag wiedereröffneten Sportstätte zeigt Bilder von Kegelbrüdern mit Schubkarren und berichtet von der aufwendigen Restauration.

Die ehemalige Anlage musste nach dem Brand, der vermutlich durch einen Defekt der Kegelaufstellanlage ausgelöst wurde, vollständig entkernt werden. Das bot die Möglichkeit, Pläne zu verwirklichen, die seit Längerem auf ihre Umsetzung warteten: Die Zeiten, in denen der Verein wegen einer innenliegenden Dachrinne regelmäßig überflutet wurde, sind vorbei. Auch Dachstuhl und Deckenhöhe erfuhren bei den Aufbauarbeiten eine Anpassung, die neue Vierbahnanlage ist barrierefrei und schallarm.

Finanziell ermöglicht haben den Traum der Kropstädter Kegler in erster Linie die Sportstättenförderung des Landes, die Stadt, die Sparkasse Wittenberg und Lotto Toto. „Aber eigentlich kann man die vielen Unterstützer kaum alle aufzählen“, so Winkler in seiner Rede zur feierlichen Eröffnung.

Kropstädter Knotenpunkt

Im Kropstädter SV02 wird übrigens nicht nur gekegelt. „Die Montagsmannschaft würfelt, die Donnerstagsfrauen schieben ein paar Kugeln und spielen danach Karten“, sagt Winkler. Der Verein gilt als sozialer Knotenpunkt. „Und das brauchen wir hier auf dem Land!“, macht er deutlich. Parkfeste, Weihnachtsmärkte: Unter dem Dach des SV02 kommen die Kropstädter zusammen, organisieren und richten aus.

Auf der sportlichen Seite verzeichnet der Verein derzeit zwei Männer- und jeweils eine Frauen- sowie Seniorenmannschaft. Eine U18-Mannschaft gibt es außerdem. Jugendtrainer Holger Sturm bedauert den Zuwachs, der dem Verein seit dem Brand flöten gegangen ist: „Zuvor haben wir hervorragende Jugendarbeit geleistet und viele Landesmeister im Bohlekegeln gestellt.“ Darunter ist die 16-jährige Maria Hönicke, der die Ehre zuteil wird, neben zwei weiteren Vereinsmitgliedern und Oberbürgermeister Torsten Zugehör die ersten symbolischen Kugeln zu schieben.

Jetzt heißt es: Schnell mit der Bahn warm werden - denn ab Dezember begrüßt der SV02 die ersten gegnerischen Mannschaften zu Heimspielen in der neuen Anlage. Die werden staunen.