Wie der Kreis Wittenberg Impfungen vorantreibt

Kontrollen in der Gastronomie laufen.

Wittenberg/MZ - Beim Landkreis Wittenberg laufen derzeit Bemühungen, genügend Personal für das Impfzentrum am Berufsschulzentrum zu finden. Darüber informierte am Mittwoch Kreis-Sprecher Alexander Baumbach. Das Impfzentrum, das Ende September geschlossen wurde, wird angesichts des Pandemiegeschehens wie berichtet reaktiviert. Mit der Wiedereröffnung ist Baumbach zufolge Sonnabend, 9 bis 20 Uhr, nächster Woche zu rechnen.

„Bürgerfreundliche Zeiten“

Erneut bekräftigt wurde auf Nachfrage, dass der Kreis mit den niedrigschwelligen mobilen Impfangeboten „in der Fläche“ aktiv bleiben werde. Lediglich die Angebote der Märkte-Tour und in der Sparkasse Wittenberg würden wegfallen. Da man sich noch in der Planungsphase befinde, konnten gestern noch keine Angaben zu Öffnungszeiten gemacht werden, Baumbach kündigte aber „bürgerfreundliche Zeiten“ an.

Konkreter sind die Einsatzzeiten des Gesundheitsamtes, das wieder am Wochenende tätig werden soll, den Angaben zufolge von 9 bis 15 Uhr. Die Rückkehr zu Wochenenddiensten betrifft offenbar die Kontaktermittler, um bei der Abarbeitung der Kontaktverfolgungen „nachzukommen“. Es gebe auch Anfragen bei Kommunen zur Amtshilfe. Seit Anfang der Woche seien drei Bundeswehrsoldaten vor Ort.

Keine Verstöße festgestellt

Bereits vorvergangene Woche hatte der Kreis angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen Erleichterungen zurückgenommen und zugleich wieder verstärkte Kontrollen angekündigt. Dazu hieß es gestern, dass bei drei Kontrollen, die im Bereich der Gastronomie durchgeführt wurden, keine Verstöße festgestellt worden seien.

Hinsichtlich des Infektionsgeschehens etwa an Kitas und Schulen teilt der Landkreis Wittenberg auf seiner Website mit, dass durch die „dynamische Lage“ nicht mehr sichergestellt werden könne, dass dazu veröffentlichte Daten valide sind. Betroffene Einrichtungen würden vom Gesundheitsamt „zentral“ informiert.