Jana Seeger ist neue Kunsthistorikerin der Cranach-Stiftung Wittenberg. Woher sie kommt, auf wen sie folgt und was gemeint ist, wenn es heißt, sie könnte machen, was sie will.

Wittenberg/MZ. - Sie könne machen, was sie will, so lange sie die Fördermittel organisieren kann. Das habe ihre Vorgängerin Marlies Schmidt, langjährige Kunsthistorikerin an der Cranach-Stiftung Wittenberg, gesagt. Gemeint war damit Schmidt zufolge aber auch der Gestaltungsfreiraum, den man hat. Jana Seeger, Cranachs neue Kunsthistorikerin, erzählt von dieser Begebenheit bei einem Treffen in der zur Stiftung gehörenden Herberge. Draußen ist es an diesem Tag novembergrau, ein feiner Nieselregen kann sich nicht entscheiden ob er vielleicht doch zu kleinen Schneekristallen werden sollte. Drinnen aber, im Foyer der Herberge, explodieren die Farbwelten von Julie Böhm, die dort gerade eine Auswahl ihrer Bilder zeigt.