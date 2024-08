Am Donnerstag hat das Freibad in Piesteritz wieder viele Gäste empfangen. Justus Paatzsch, Fachangestellter für Bäderbetriebe, passt auf.

Wittenberg/MZ. - „Der ganz normale Sommer 2024 – unbeständig mit Schauern und Gewittern sowie mäßig warm bis warm!“ So titelt ein Beitrag auf der Homepage des Deutschen Wetterdienstes. Von einem „eigentlich typischen mitteleuropäischen Sommer“ ist die Rede. Und die Prognose für die kommenden Tage? Sommerlich warm bis heiß, nur im Norden anfangs kühler. Einzelne, am Montag häufiger Schauer und Gewitter ... Alles in allem scheinen also auch die nächsten Tage gut geeignet für einen Freibadbesuch. Die MZ Wittenberg hat sich erkundigt, welche Bäder in der Region jetzt noch geöffnet haben und welche Sanierungsprojekte über die Schließzeit anstehen.