Das Weinfest in der Lutherstadt feiert sein 30-jähriges Bestehen. Auf der Schlosswiese wird Besuchern einiges geboten. Woher die Winzer kommen und was Gäste sagen.

Weiß, Rosé oder Rot: Das sind die Trends beim Weinfest in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - In der Altstadt erklingen Musik und Stimmen, Gläser klirren, und der Duft von Riesling mischt sich mit der warmen Sommerluft. Die Mitteldeutsche Zeitung hat Gäste und Winzer gefragt, was im Sommer in Wittenberg besonders gern getrunken wird. Weißer, trockener Wein, Rosé, süße weiße Weine oder sogar Apfelschorle – die Antwort ist vielfältig. Das Weinfest ist zurück – und feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen.