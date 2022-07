Weine probieren auf der Wittenberger Schlosswiese

An neuem Standort hat am Donnerstag das beliebte Weinfest begonnen.

Wittenberg/MZ - In der Lutherstadt ist am Donnerstagabend das 27. Wittenberger Weinfest eröffnet worden. Bei nicht allzu heißen Temperaturen um die 25 Grad, hatten sich die ersten Gäste wie gewohnt schon lange vor dem offiziellen Startschuss zum - so darf man hoffen - gepflegten Trinken eingefunden. Er freue sich, dass „nach der langen Zeit der Entbehrung“ diese Geselligkeit wieder möglich ist, sagte Bürgermeister Jochen Kirchner, der gemeinsam mit Luther-Darsteller Bernhard Naumann, dem echten Pfarrer Alexander Garth, der scheidendenden Jessener Weinprinzessin Theresa Zwicker sowie Thomas Schneider und Helge Ritter vom Gewerbeverein, dem Veranstalter, auf der großen Bühne stand. Währenddessen wurden unten auf dem hitzedürren Rasen die ersten Gläser geleert, Weißer dominierte klar, hie und da funkelte auch Rosé in den Gläsern.