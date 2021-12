Weihnachtsmarkt in Wittenberg kehrt zu 3G zurück

Wittenberg/MZ - Auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt gilt wieder 3G. Der Veranstalter bestätigte am Donnerstag gegenüber der MZ den bereits seit einigen Tagen zu beobachtenden Augenschein: 3G steht auf den Schildern an den Eingängen. Damit dürfen auch Ungeimpfte, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen, auf das eingezäunte Gelände.

Die vom Gewerbeverein mit der Durchführung des Weihnachtsmarkts beauftragte Veranstaltungsagentur Coex hatte wie berichtet angesichts des Andrangs am ersten Adventswochenende am Montag gegenüber der MZ angekündigt, freiwillig auf 2G umzustellen, also nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt zu gewähren.

Als Grund für den erneuten Wechsel zu lockereren Zugangsregeln nannte Coex-Geschäftsführer Eberhard Heieck den Umstand, dass auch bei 2G Maskenpflicht und Abstandsregeln unverändert weiterhin gelten - was man erklärtermaßen zu vermeiden gehofft hatte, von der Gesundheitsbehörde aber eines Besseren belehrt worden sei. Der Landkreis hatte bereits vor dem Adventswochenende zusätzlich zur Landesverordnung (3G) Maskenpflicht verfügt. (mz)