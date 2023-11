Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ. - Selten war eine Spendensammlung in Coswig so sehr in aller Munde, wie diese Aktion. Mitarbeiter des Coswiger Seniorenwohnparks (SWP) in der Berliner Straße berichten davon, dass es schon seit Wochen wieder regelmäßig telefonische und persönliche Anfragen gibt, ob es die Wunschbaum-Aktion auch dieses Jahr wieder geben werde und ab wann die Wünsche abgeholt werden können. Es ist soweit! Seit Dienstag ist der im Jahr 2021 gepflanzte Baum nun schon zum dritten Mal wieder geputzt.