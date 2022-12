Weihnachten in der Schäferei: Zu Besuch bei Olav Mücke in Riesigk

Riesigk/MZ - Was wäre die Weihnachtsgeschichte ohne Hirten: Sie hielten gerade Nachtwache bei ihren Schafen, man weiß ja nie, was oder wer sich da – und besonders in welcher Absicht – im Schutz der Dunkelheit der Herde nähert. In dem Moment erschien ihnen der Engel des Herrn und erklärte, dass in der Stadt Davids der Retter geboren wurde; er sei der Messias. Nachdem sich die Hirten von ihrem Schreck erholt hatten, schließlich begegnet einem ja nicht alle Tage ein Engel, liefen sie nach Bethlehem und dort fanden sie in einem Stall das Kind in der Krippe liegend.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.