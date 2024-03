Wechsel an der Spitze des Predigerseminars in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Im Predigerseminar lässt es sich „gut bleiben“. Sabine Kramer hat das gesagt an jenem Tag im Januar des Jahres 2018, als sie im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Schlosskirche Wittenberg in ihr Amt als Direktorin der traditionsreichen Ausbildungsstätte für Pfarrerinnen und Pfarrer eingeführt wurde. Sechs Jahre später wird die promovierte Theologin wiederum in der Schlosskirche aus dem Direktorenamt verabschiedet. Auf das erwähnte Zitat angesprochen sagt sie an einem sonnigen Märztag in dieser Karwoche zur MZ: „Bei dem Satz bleibe ich. Es ist alles gut hier.“