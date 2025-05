Wittenberg/MZ. - Der Elbepegel in Wittenberg ist am Freitag auf 88 Zentimeter gesunken – der niedrigste Stand an diesem Tag seit mindestens 25 Jahren. Selbst im Dürrejahr 2018 erreichte der Fluss am 16. Mai noch 126 Zentimeter. Auch die Durchflussmenge lag mit 106 Kubikmetern pro Sekunde deutlich unter dem für diesen Tag typischen Mittelwert von etwa 250 Kubikmetern. 106 Kubikmeter entsprechen etwa dem dreifachen Ladevolumen eines Tanklastzugs.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.