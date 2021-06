Was tun, wenn der Wahlschein fehlt?

Wittenberg - Mindestens 100 Menschen in Wittenberg mussten neue Wahlscheine für die Briefwahl beantragen. Das teilte der Verantwortliche für die Wahl in der Lutherstadt, Tim Gräbitz, auf MZ-Anfrage mit. Grund seien Probleme bei der Zustellung gewesen. Inzwischen sei „ein großer Teil der fehlenden Wahlscheine angekommen“, sagte er.

Insgesamt seien 100 Wahlscheine für die Landtagswahl und 50 für die Landratswahl für ungültig erklärt worden, da deren Empfänger sie nicht oder verspätet erhalten hatten, sagte Gräbitz. Hierbei seien Dopplungen möglich - sprich Haushalte, die beide Wahlscheine nicht erhalten hatten.

Die Schreiben waren getrennt verschickt worden. Die Stadt habe die Scheine erneut versendet und hoffe nun, dass alle bis spätestens Sonntag bei den Wahllokalen einträfen. Danach eintreffende Wahlscheine können nicht mehr berücksichtigt werden.

Wer seinen Wahlschein nicht erhalten habe, könne sich bis spätestens Samstag 12 Uhr bei der Stadt Wittenberg unter den Telefonnummern (03491) 42191 -810, -033 oder -034 melden, sagte Gräbitz. Die Stadt liefere dann im Notfall persönlich an die Wähler aus.

Die könnten ihre ausgefüllten Briefwahlunterlagen dann bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntag, 18 Uhr, in den Briefkasten des Wahllokals am Rathaus werfen. Gräbitz zeigte sich aber zuversichtlich, dass man von dieser Notvariante nur in wenigen Einzelfällen Gebrauch machen müsse.

Informationen zum Ablauf und die Telefonnummern finden sich auf www.wittenberg.de/wahlen (mz)