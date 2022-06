Was sagen die Wittenberger zum Homeoffice?

Wittenberg/MZ - Ins Büro zurück - oder doch lieber im Homeoffice bleiben? Vor dieser Frage stehen in diesen Tagen viele Arbeitnehmer. Wenn es nach der derzeitigen Coronasituation geht, besteht eigentlich kein Grund zum Arbeiten von zu Hause: Die Zahlen sinken weiter, eine Gefahr durch Ansteckung mit dem Virus ist meist gering. Doch etliche Arbeitgeber wollen an flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, die in der Corona-Pandemie geschaffen wurden, festhalten. Die MZ hat Passanten in der Wittenberger Altstadt befragt, was sie vom Homeoffice halten, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben - und ob sie wieder in den Büro-Alltag zurückkehren wollen.