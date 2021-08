Was Experten in Oranienbaum fasziniert

Oranienbaum - „Vom Barock zur Moderne“ ist eine Führung überschrieben, die die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am morgigen Donnerstag, 5. August, im Schloss Oranienbaum anbietet. Dabei geht es konkret um restauratorische Befunde und den Umgang damit. Robert Hartmann von der Abteilung Denkmalpflege wird auf einem Rundgang rund anderthalb Stunden darüber informieren.

Auch wenn die Restaurierung der Schlossanlage nach Angaben der Kulturstiftung noch Jahre dauern wird, schreitet sie zusehends voran, so dass Besucher bereits jetzt die meisten Räume besichtigen und manchmal sogar als Beobachter an dem Prozess teilhaben kann. Zu den Restaurierungserfolgen zählen laut Stiftung der Ledertapetensaal und die darüber liegenden Räume sowie der nördliche Pavillon. Hier entstand das Tabak-Collegium, das in den historischen Räumen die Tabakproduktion Oranienbaums vorstellt.

Die Teilnahme kostet pro Person 8,50 Euro. Anmeldung: schloss-oranienbaum@gartenreich.de oder Telefon 034904/20259; Treffpunkt ist um 17 Uhr am Gartenreichladen. (mz)