Was es mit einem Koffer in Wittenberg auf sich hat

Die Berlinerin Nina Mütze hat in Wittenberg als Pressesprecherin bei den Luther-Museen von Sachsen-Anhalt gearbeitet. Jetzt zieht es sie auch beruflich in die Hauptstadt.

Wittenberg/MZ. - Zum Schluss war an ihrem bisherigen Arbeitsort noch mal großer Bahnhof, als die ostdeutschen Ministerpräsidenten im Juni in Wittenberg tagten und mit Reiner Haseloff einen Abstecher auf den Lutherhof unternommen haben. „Es passte zu der Zeit“, sagt zur MZ Nina Mütze, die zum Zeitpunkt der Politikereinkehr selbst schon auf dem Sprung war. Die Leiterin der Abteilung Kommunikation und Marketing und Pressesprecherin der Luther-Museen verlässt die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Mitte Juli wird sie Pressesprecherin und Kommunikationsleiterin am Flughafen Tempelhof in ihrer Heimatstadt.