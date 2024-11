Wittenberg/MZ. - Johannes Killyen ist neuer Pressesprecher und Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing der Luthermuseen, Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Er folgt in dem Amt auf Nina Mütze. Wie berichtet hat Mütze sich in diesem Jahr in ihrer Heimatstadt Berlin beruflich niedergelassen.

