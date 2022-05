Warum Mann aus Zahna-Elster seine Mutter nicht an einem Samstag beerdigen kann

Dieter Wende ärgert, dass er seine Mutter nicht an einem Samstag beerdigen kann. Warum das auf dem Friedhof Dresdener Straße nicht möglich ist.

Auch ein idyllischer Ort: Friedhof in der Dresdener Straße in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Dieter Wende ist verärgert. Der Mann aus Zahna-Elster hat einen Trauerfall zu beklagen. Was schwer genug ist. Seine Mutter starb vor einigen Tagen, beigesetzt werden sollte sie auf dem Friedhof in der Dresdener Straße in Wittenberg, der zur Stadtkirchengemeinde gehört.