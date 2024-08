Der Reparatur eines maroden Dachbalkens an der Gartenreichkirche in Vockerode steht nichts mehr im Weg. Was nun geplant ist.

Gerd Norgel mit dem Holz-Gutachten, das die Schadstelle aufweist in der Kirche in Vockerode.

Vockerode/MZ. - Glück im Unglück hat die evangelische Kirchengemeinde in Vockerode. Zwar hat ihr Gotteshaus einen ziemlichen Dachschaden – wie berichtet ist ein Gratsparren dermaßen marode, dass er zu zerbrechen droht, was auch den Einsturz des Daches bedeuten könnte. Jetzt aber wurden Förderanträge bewilligt, sodass die Sanierung in Angriff genommen werden kann.

Positive Nachrichten

Wie Gerd Norgel, der viele Jahre dem örtlichen Gemeindekirchenrat vorstand, jetzt der MZ mitteilt, sollen von Lotto Toto 6.500 Euro kommen und 4.000 Euro von der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Darüber hinaus kann man sich über 2.500 Euro freuen, die Menschen aus Vockerode, aber auch aus dem Umfeld gespendet haben. „Wir waren überrascht von der Spendenbereitschaft“, sagt der 79-Jährige. Eine weitere positive Nachricht ist, dass die Kosten für die Sanierung nicht mit 20.000, sondern Norgel zufolge mit 16.800 Euro veranschlagt worden sind. In Aussicht genommen sind inzwischen zwei Firmen. Über den Zustand des Balkens sagt Norgel, dass dieser „völlig abgefault“ sei und keine Stützkraft mehr habe. Der Schaden sei im Rahmen einer Begehung festgestellt worden und seit einiger Zeit bekannt. Vermutet wird, dass unentdeckt Regenwasser eingedrungen ist. Es handele sich um einen tragenden Balken, der länger als zehn Meter sei.

Kran soll eingesetzt werden

Um ihn zu entnehmen, kommt ein Kran zum Einsatz. Dafür, so Norgel, muss kurzzeitig die Straße gesperrt werden. Die Arbeiten von der Friedhofsseite aus zu machen ist wegen der Beschaffenheit des Bodens nicht möglich. Um an den Balken zu kommen, wird das Dach geöffnet. Auch der neue Balken soll so eingesetzt werden. Ein konkreter Termin für die Arbeiten könne noch nicht benannt werden, doch sagt Norgel, dass sie „auf jeden Fall“ 2024 stattfinden sollen.

Als Pfarrerin zuständig für die Kirchgemeinde Vockerode ist Bärbel Spieker, zu deren Gemeindeverbund wie berichtet auch Wörlitz, Rehsen, Riesigk, Horstdorf, Goltewitz, Mildensee, Sollnitz und Kleutsch gehören. Was den Balkenaustausch in der Kirche von Vockerode betrifft, so geht auch Spieker davon aus, dass das vor Wintereinbruch realisiert wird. Das sei „in der sicheren Spur“.

Im neugotischen Baustil

Die evangelische Kirche in Vockerode wird aufseiten der Evangelischen Landeskirche Anhalts als Kleinod unter den Kirchen im Dessau-Wörlitzer Gartenreich bezeichnet. Erbaut wurde sie 1810 bis 1812. Baumeister war Christoph Hesekiel, unter Mitwirkung von Ignazio Pozzi. „Bis heute grüßt sie majestätisch Wanderer und Radfahrer, die den Elberadweg benutzen“, heißt es auf der Homepage der Landeskirche.

Es handelt sich um eine Doppelturmkirche. Das sei ungewöhnlich für eine Dorfkirche, so Norgel. Mit unter 100 Mitgliedern sei die Gemeinde eher klein. Trotzdem versuchen sie, aktiv zu sein. Neben Gottesdiensten finden von Zeit zu Zeit Konzerte statt; das nächste gestaltet am 19. Oktober der Mildenseer Männerchor. Und eine große Sache für die Gemeinde sei der lebende Adventskalender.