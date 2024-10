Ein Traktorfahrer beschädigt in Wartenburg ein Auto und fährt weiter.

Wartenburg/MZ - Nach Zeugenangaben befuhr ein unbekannter Traktorfahrer mit Anhänger am 8. Oktober um 08.17 Uhr in Wartenburg die Globiger Straße aus Richtung Zur Elbe kommend in Richtung Ortsausgang Wartenburg.

In der Folge streifte er mit seiner Fahrzeugkombination einen parkenden Pkw Jeep, wodurch an diesem Sachschaden entstand. Anschließend habe der Traktorfahrer den Unfallort unerlaubt verlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.