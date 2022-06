Warten auf Besserung im Landkreis Wittenberg

Ralf Loos in seiner Gräfenhainichener Fahrradwerkstatt. Hier speicht er ein Rad ein.

Wittenberg - Die gegenwärtig in Sachsen-Anhalt beklagten Lieferengpässe im Fahrradhandel machen auch um den Landkreis Wittenberg keinen Bogen. Zwar scheinen die Wartezeiten bei Reparaturen noch nicht die Brisanz zu haben, wie dies in größeren Städten der Fall sein soll. Dort, so hieß es kürzlich von Innungsmeister Uwe Bönicke, könnte es bis zu drei Monate dauern, bis ein Termin vereinbart werden kann.