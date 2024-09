Telefonzellen spielen in Zeiten von Smartphones keine Rolle mehr. Bereits seit einiger Zeit sind die öffentlichen Telefone abgeschaltet. Bis wann die letzten verbliebenen endgültig abgebaut werden sollen.

Wittenberg/MZ - Was einst in jeder Stadt und in fast jedem Dorf ein vertrauter Anblick war, verschwindet zunehmend aus dem Straßenbild. Im Landkreis gibt es noch einige öffentliche Telefone, die teilweise sogar schwer beschädigt sind. Die MZ fragt bei der Telekom nach, wann diese entfernt werden sollen.