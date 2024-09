Feuer in Oranienbaumer Heide

Bei Oranienbaum ist ein großer Waldbrand ausgebrochen. Der Löscheinsatz wird am Samstag weiter verstärkt.

Oranienbaum/MZ/dpa. - Beim Waldbrand in Oranienbaum ist es nach Angaben des Landkreises über Nacht gelungen, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Im Unterholz seien jedoch immer noch Glutnester. Derzeit seien rund 260 Feuerwehrleute mit 118 Fahrzeugen im Einsatz. Zudem unterstütze ein Hubschrauber der Landespolizei bei den Löscharbeiten.

Am Freitagmittag war ein großflächiger Vegetationsbrand in der Nähe der Bundesstraße 107, eines Wohngebietes und unweit einer munitionsbelasteten Fläche bei Oranienbaum ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis Wittenberg und der Stadt Dessau-Roßlau waren von Beginn an im Einsatz.

Zudem kamen ein Hubschrauber der Landespolizei und zwei Hubschrauber der Bundespolizei bis in die Abendstunden zum Löscheinsatz. Auch die Bundeswehr eilte zur Hilfe.

Großbrand bei Oranienbaum - 100 zusätzliche Feuerwehrleute auf dem Weg

Wie der Landkreis Wittenberg mitteilte, wurde zudem Unterstützung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowie des Löschverbands Sachsen-Anhalt Süd angefordert. Das seien zusammen mehr als 100 Einsatzkräfte, sagte ein Landkreissprecher.

Laut Kreisverwaltung hat sich das Feuer westlich von Oranienbaum in der Nähe der Bundestraße 107, Verlängerung der Sollnitzer Straße, hinter dem Wohngebiet Heidefeld in Richtung Oranienbaumer Heide ausgebreitet.

Bundesstraße wegen Waldbrand am Abend gesperrt - keine Gefahr für Gartenreich

Das Schloss Oranienbaum befindet sich nicht weit entfernt von dem Brandgebiet. Anwohner werden aufgerufen, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten.

Nachdem zunächst die B 107 noch offen gehalten werden konnte, musste die Bundesstraße am frühen Abend zwischen Dessora-Park und Ortseingang Oranienbaums beidseitig gesperrt werden.

Der Verkehr auf der Autobahn war zu dem Zeitpunkt nicht beeinträchtigt. Der Landkreis wies in der Nacht zudem darauf hin, das Weltkulturerbe Wörlitzer Gartenreich sei nicht von den Flammen bedroht.